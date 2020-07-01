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Фонд Art Russe решил выкупить памятники Рузвельту и главе русской Аляски

Фонд российского бизнесмена Андрея Филатова предложил США выкупит памятники американскому президенту Теодору Рузвельту в Нью-Йорке и монумент в городе Ситка (штат Аляска), посвященный правителю русских поселений в Северной Америке на рубеже XVIII—XIX веков Александру Баранову. Директор Art Russe Рена Лавери сообщила РБК, что по этому поводу фонд обратился к местным властям.

Обращения направили в адрес мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, мэра Ситки Гэри Пэкстона и городского управляющего Ситки Джона Лича. По словам Лавери, последний прислал ответ, в котором заверил, что обсуждение данного вопроса будет «продвигаться вперед с помощью общественного процесса, конструктивно, цивилизованно, уважительно к истории в данном деликатном вопросе».

Лавери также сообщила, что это была личная инициатива Филатова и все расходы, связанные с предложением, будут финансироваться из его собственных средств.

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Памятник Александру Баранову

РБК уточнил, какие места для установки памятников рассматривает Art Russe. В ответ на это Лавери заметила, что, по мнению Филатова, монумент Рузвельту можно установить рядом с памятником Сергею Витте с учетом «роли 26-го президента США в подписании мирного договора с Японией в 1905 году». «Памятник Александру Андреевичу Баранову, возможно, станет важным экспонатом музея Арктики в Санкт-Петербурге. Но в любом случае этот вопрос обсуждений. Сейчас очень важно эти памятники сохранить как объект культурного и исторического наследия», — заключила директор фонда.

В то же время Пэкстон усомнился в том, что статую Баранова будут кому-либо продавать, в том числе Art Russe, передает ТАСС.

До 1867 года Ситка назывался Ново-Архангельском и был столицей русских владений. В 1989 году одна из местных семей подарила городу статую его основателя Александра Баранова. В июне этого года некоторые жители Ситки предложили демонтировать памятник. Активисты считают, что он может оскорблять чувства коренных народов.

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В июне на фоне протестов против расизма в США власти решили снести и памятник Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. Скульптурная композиция изображает президента на коне, которого сопровождают идущие пешком афроамериканец и индеец.

Фонд Art Russe был основан Филатовым в 2012 году. Он занимается реализацией просветительских проектов, направленных на поддержку и популяризацию русского искусства ХХ века.

Теги: Аляска, памятник, новости
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