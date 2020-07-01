Фонд Art Russe решил выкупить памятники Рузвельту и главе русской Аляски

Фонд российского бизнесмена Андрея Филатова предложил США выкупит памятники американскому президенту Теодору Рузвельту в Нью-Йорке и монумент в городе Ситка (штат Аляска), посвященный правителю русских поселений в Северной Америке на рубеже XVIII—XIX веков Александру Баранову. Директор Art Russe Рена Лавери сообщила РБК, что по этому поводу фонд обратился к местным властям.

Обращения направили в адрес мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, мэра Ситки Гэри Пэкстона и городского управляющего Ситки Джона Лича. По словам Лавери, последний прислал ответ, в котором заверил, что обсуждение данного вопроса будет «продвигаться вперед с помощью общественного процесса, конструктивно, цивилизованно, уважительно к истории в данном деликатном вопросе».

Лавери также сообщила, что это была личная инициатива Филатова и все расходы, связанные с предложением, будут финансироваться из его собственных средств.

РБК уточнил, какие места для установки памятников рассматривает Art Russe. В ответ на это Лавери заметила, что, по мнению Филатова, монумент Рузвельту можно установить рядом с памятником Сергею Витте с учетом «роли 26-го президента США в подписании мирного договора с Японией в 1905 году». «Памятник Александру Андреевичу Баранову, возможно, станет важным экспонатом музея Арктики в Санкт-Петербурге. Но в любом случае этот вопрос обсуждений. Сейчас очень важно эти памятники сохранить как объект культурного и исторического наследия», — заключила директор фонда.