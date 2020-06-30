Власти американского города обсудят снос памятника главе русской Аляски

Памятник Александру Баранову (Фото: VeteranOMON / Twitter)

Власти города Ситка на Аляске обсудят демонтаж памятника правителю русских поселений Александру Баранову, за который выступила часть местных жителей. Об этом заявил мэр города Гэри Пэкстон, передает «РИА Новости».

«Ожидаю, что наш городской совет продвинется вперед (по вопросу о памятнике. — РБК) в июле-августе и процесс будет позитивным, конструктивным», — отметил мэр.

Пэкстон добавил, что стоит уважать все стороны, причастные к этому вопросу, и историю.

Городской управляющий Ситки Джон Лич уточнил, что протестующие собирались на «тихий» 30-минутный митинг перед заседанием городского совета. «Ничего другого не происходило», — сообщил Лич.