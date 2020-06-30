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Власти американского города обсудят снос памятника главе русской Аляски

Памятник Александру Баранову
Памятник Александру Баранову (Фото: VeteranOMON / Twitter)

Власти города Ситка на Аляске обсудят демонтаж памятника правителю русских поселений Александру Баранову, за который выступила часть местных жителей. Об этом заявил мэр города Гэри Пэкстон, передает «РИА Новости».

«Ожидаю, что наш городской совет продвинется вперед (по вопросу о памятнике. — РБК) в июле-августе и процесс будет позитивным, конструктивным», — отметил мэр.

Пэкстон добавил, что стоит уважать все стороны, причастные к этому вопросу, и историю.

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Фото: David Zalubowski / AP

Городской управляющий Ситки Джон Лич уточнил, что протестующие собирались на «тихий» 30-минутный митинг перед заседанием городского совета. «Ничего другого не происходило», — сообщил Лич.

Баранов управлял русскими поселениями в Северной Америке на рубеже XVIII–XIX веков. В 1799 году Баранов основал Ситку как форт. Его памятник установлен в городе перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall, он стоит там с 1989 года.

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Ранее Лич пояснял, что недовольные жители считают памятник возможным оскорблением чувств коренных народов. Баранов несколько лет воевал с тлинкитами, коренным населением Аляски, за отражение их набегов он получил орден Святой Анны II степени.

25 июня возле памятника прошел митинг, перенести статую в другое место потребовали около 90 человек. Мэр допускал, что она может сохранить свое положение, но одновременно в Ситке появится новый памятник в честь тлинкитов.

Теги: Аляска, США, снос памятников
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