В Миссисипи заявили о возможном изменении флага из-за протестов

Губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз сообщил, что готов изменить флаг штата на фоне протестов против расизма в США. Об этом он написал в Twitter.

«В течение нескольких дней законодатели не могут выйти из тупика при обсуждении нового флага. Дискуссия о флаге 1894 года является столь же спорной, как и сам флаг. Пришло время положить ей конец. Я готов подписать законопроект, если они направят мне его в выходные», — написал Ривз.

Флаг Миссисипи является единственным флагом штата в США, на котором присутствует символика Конфедерации — синий крест со звездами. Конфедеративные Штаты (южане-рабовладельцы) были противниками северян в Гражданской войне 1861-1865 годов, одной из причин которой является политика нераспространения рабства на территории страны.

Губернатор сделал такое заявление на фоне продолжающихся в США протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Мужчина умер в больнице после задержания полицейским, который в течение почти девяти минут применял к нему удушающий прием.