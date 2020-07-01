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Поправки в Конституцию ,  
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Чукотский избирком сообщил о явке свыше 70% на голосовании по поправкам

Более 72% избирателей проголосовали на Чукотке по поправкам к Конституции. Такие данные приводит окружной избирком по состоянию на 10:00 по местному времени (01:00 мск), передает ТАСС. На избирательные участки пришли свыше 19 тыс. человек.

На Чукотке открылись 55 избирательных участков, пять из них - в Анадыре. 100-процентную явку обеспечили жители сел Хатырка, Алькатваам, Чуванское.

С 25 июня в России проходит голосование по поправкам к Основному закону. Оно продлится до 1 июля. По данным ЦИК, общая явка на утро 30 июня составляла 45,7%, или 49 млн 649 тыс. 010 граждан. Самая высокая явка зарегистрирована в Чечне, она достигла 75,8%, а также Туве, Брянской Тамбовской и Кемеровской областях.

Материал дополняется
 

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