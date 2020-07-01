СК передал дело сестер Хачатурян прокурору

Следственный комитет России направил прокурору уголовное дело в отношении сестер Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщается на сайте ведомства. Следователи завершили дополнительное расследование в отношении сестер Хачатурян.

В ходе психиатрических экспертиз установлено, что двое из сестер в момент совершения преступления могли осознавать свои действия. Выводы о психическом состоянии девушек подтверждаются результатами дополнительных судебных экспертиз.

Дело против Крестины и Ангелины Хачатурян передано прокуратуре с обвинительным заключением. В отношении третей сестры предлагается применение принудительной меры медицинского характера.

По версии следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян убили своего отца Михаила Хачатуряна - они нанесли ему удары ножом и молотком по голове, шее и груди. Мотивом стала личная неприязнь - мужчина издевался над дочерьми, что было учтено следствием как смягчающее обстоятельство.