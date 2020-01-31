Адвокат сообщил о назначенной сестрам Хачатурян дополнительной экспертизе

Следователи проведут дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу сестрам Хачатурян в рамках дела об убийстве их отца. Об этом РБК сообщил адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

По его словам, провести дополнительную экспертизу следователей обязал замгенпрокурора.

Он предположил, что после того, как специалисты проведут необходимые исследования, будет решаться вопрос о закрытии дела.

Накануне, 30 января, Генпрокуратура обязала следствие переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону так как выводы следователей не соответствовали ряду фактов происшествия. В частности, они не учли сформировавшуюся у девушек защитную реакцию на посягательства отца.

В декабре 2019 года следствие завершило расследование дела сестер Хачатурян, сделав вывод, что 27 июля 2018 года они «по предварительному сговору» убили своего отца Михаила Хачатуряна (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) из-за «личной неприязни», возникшей из-за «физических и психических страданий».