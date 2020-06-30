В Краснодаре неизвестные расстреляли бизнесмена

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена и скрылся, полиция ищет преступника. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, неизвестный выстрелил в местного предпринимателя, когда тот находился в своем автомобиле. Потерпевший скончался на месте.

Как сообщает «РИА Новости», в региональном главке МВД пока не подтвердили информацию о гибели бизнесмена. При этом в ведомстве сообщили, что «проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий».

По данным РЕН ТВ, пострадавший бизнесмен — 47-летний Александр Б., возглавлявший компанию, которая занимается предоставлением интернет-услуг. РЕН ТВ и «Регион Online» сообщают, что в нападении участвовали три человека, которые затем скрылись на автомобиле Lada Granta.