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В Краснодаре неизвестные расстреляли бизнесмена

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена и скрылся, полиция ищет преступника. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, неизвестный выстрелил в местного предпринимателя, когда тот находился в своем автомобиле. Потерпевший скончался на месте.

Как сообщает «РИА Новости», в региональном главке МВД пока не подтвердили информацию о гибели бизнесмена. При этом в ведомстве сообщили, что «проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий».

По данным РЕН ТВ, пострадавший бизнесмен — 47-летний Александр Б., возглавлявший компанию, которая занимается предоставлением интернет-услуг. РЕН ТВ и «Регион Online» сообщают, что в нападении участвовали три человека, которые затем скрылись на автомобиле Lada Granta.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

«Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Краснодарскому краю также передает, что неизвестные в понедельник вечером расстреляли мужчину в центре Краснодара.

Источник агентства сообщил, что инцидент произошел около 21:30 мск на улице Леваневского. Неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в садившегося в свой автомобиль мужчину. Предприниматель умер на месте.

Ранее неизвестные обстреляли автомобиль в Назрановском районе Ингушетии. В результате были ранены два человека. В региональной полиции уточнили, что пострадали водитель машины, а также находившийся в салоне сержант полиции, который не был при исполнении.

Теги: Краснодар, преступление
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