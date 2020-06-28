При обстреле авто в Ингушетии пострадал бывший на больничном полицейский

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В результате обстрела автомобиля в Ингушетии пострадал полицейский, сообщает МВД по региону в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в селе Сурхахи Назрановского района 27 июня около полуночи. По данным МВД, неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия по автомобилю. Как сообщалось ранее 28 июня, в результате два человека получили ранения, их госпитализировали.

В региональной полиции уточнили, что среди пострадавших — водитель машины, а также находившийся в салоне сержант полиции, который не был при исполнении. Как уточняет ведомство, полицейский с мая находится на больничном.

Пострадавших поместили в больницу Назрани. Автомобиль доставлен в отдел МВД. Стрелявших ищут. В республике был введен план «Сирена».