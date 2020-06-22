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В Ленобласти по подозрению в стрельбе по людям задержали бывшего мундепа

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство в Приозерском районе Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.

«20 июня в полицию поступило сообщение, что в поселке Студеное стрельба на улице. Прибывшие сотрудники полиции задержали 35-летнего исполнительного директора коммерческой организации», — сказали в пресс-службе.

По версии следствия, подозреваемый выстрелил с берега по лодке, в которой находились люди. Это произошло в ходе внезапной ссоры. После стрельбы жительница Всеволожского района 1988 года рождения госпитализирована с огнестрельным ранением. Она находится в тяжелом состоянии.

В результате происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (покушение на убийство). Подозреваемый задержан, у него изъяли карабин и патроны.

По данным издания 47news, потерпевшая каталась на лодке на озере Любимовском с мужем и четырнадцатилетней дочерью. В них стрелял хозяин дачного участка, к которому они подплыли. Семья не была знакома с нападавшим. По информации издания, подозреваемый в покушении на убийство — бывший петербургский муниципальный депутат округа «Измайловское» созыва 2014–2019 Илья Русинов. Об этом также сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По его данным, Русинов — бывший муниципальный депутат от «Единой России».

В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» РБК заявили, что членство Русинова в партии будет приостановлено в связи с возбуждением против него уголовного дела по статье «Покушение на убийство».

Теги: новости, стрельба, полиция, Ленинградская область
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