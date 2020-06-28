Двое человек получили ранения при обстреле автомобиля в Ингушетии

Неизвестные обстреляли автомобиль в Назрановском районе Ингушетии. В результате огнестрельные ранения получили два человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По его данным, инцидент произошел вечером в селении Сурхахи. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

27 июня в селе Майское Пригородного района Северной Осетии полиция задержала мужчину, подозреваемого в обстреле автомобиля. В результате погиб один человек, еще двое пострадали.

Как пояснили в полиции, между группой граждан возник конфликт на бытовой почве, который послужил поводом для начала стрельбы.

