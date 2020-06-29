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Площадь разлива нефти в Химкинском водохранилище достигла 23 тыс. кв. м

Фото: Федеральное агентство водных ресурсов
Фото: Федеральное агентство водных ресурсов

Площадь разлива нефти в Химкинском водохранилище в Московской области, обнаруженного 25 июня, увеличилась почти до 23 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы).

«Площадь нефтеразлива увеличилась с момента обнаружения 25 июня 2020 года и составляет более 22,9 тыс. кв. м. Нефтяное пятно локализовано несколькими рядами боновых заграждений», — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что уровень загрязнения водохранилища нефтепродуктами в тысячу раз превысил норму. Специалисты зафиксировали гибель птиц и рыб, которым из-за разлива нефти не хватило кислорода.

По предварительным данным, сточные воды с нефтепродуктами поступили из коллектора ливневой канализации, который эксплуатирует муниципальное предприятие «Химводосток», указывает пресс-служба Росводресурсов.

РБК направил запрос в МУП «Химводосток».

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Фото: ilya_torgonskyi / Instagram

Сейчас на месте ведутся круглосуточные работы по откачке нефтепродуктов, обработке загрязнения сорбентами и его локализации.

О загрязнении Химкинского водохранилища нефтепродуктами Федеральное агентство водных ресурсов сообщило 26 июня. За день до этого специалисты ведомства нашли нефтяное пятно с устойчивым запахом горюче-смазочных материалов, вытекающее из реки Грачевки (Чернавки), и незамедлительно выехали на место происшествия.

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Ранее, 27 июня, правительство России одобрило законопроект, направленный на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов. Проект поправок к закону «Об охране окружающей среды» был разработан по поручению президента страны Владимира Путина и «направлен на гармонизацию регулирования отношений в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов».

Природоохранное законодательство решили изменить после аварии в Норильске на территории ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), 29 мая. Тогда из резервуара вылилось около 21 т дизельного топлива. Нефтепродукты попали в грунт, а также в водоемы — в реки Амбарную и Далдыкан, почти во все их притоки.

Теги: водохранилище, разлив нефти, Химки
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