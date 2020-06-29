Площадь разлива нефти в Химкинском водохранилище достигла 23 тыс. кв. м

Фото: Федеральное агентство водных ресурсов

Площадь разлива нефти в Химкинском водохранилище в Московской области, обнаруженного 25 июня, увеличилась почти до 23 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы).

«Площадь нефтеразлива увеличилась с момента обнаружения 25 июня 2020 года и составляет более 22,9 тыс. кв. м. Нефтяное пятно локализовано несколькими рядами боновых заграждений», — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что уровень загрязнения водохранилища нефтепродуктами в тысячу раз превысил норму. Специалисты зафиксировали гибель птиц и рыб, которым из-за разлива нефти не хватило кислорода.

По предварительным данным, сточные воды с нефтепродуктами поступили из коллектора ливневой канализации, который эксплуатирует муниципальное предприятие «Химводосток», указывает пресс-служба Росводресурсов.

РБК направил запрос в МУП «Химводосток».