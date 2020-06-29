Суд отправил под домашний арест экс-помощника главы Россельхознадзора

Дмитрий Натаров (Фото: Россельхознадзор)

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова, сообщили РБК в суде. Натаров обвиняется во взяточничестве и совращении несовершеннолетних.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Натарова до 25 августа 2020 года», — сказали в суде.

Натарову инкриминируются получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а также развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 135) и не достигшего 14 лет (ч. 2 той же статьи). Бывший сотрудник Россельхознадзора был задержан 26 июня за взятки на сумму более 6 млн руб. Ранее следователи попросили суд заключить бывшего помощника главы Россельхознадзора под стражу. Сам Натаров свою вину не признает.

О том, что Натарова подозревают в развращении несовершеннолетней, которой на момент совершения первых эпизодов преступления было 13 лет, в конце апреля со ссылкой на адвоката потерпевшей сообщил телеканал РЕН ТВ. В тот же день Следственный комитет объявил, что расследование взял под личный контроль глава ведомства.