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Россельхознадзор объяснил мотивы ухода обвиненного в педофилии чиновника

Заявление об увольнении помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров написал, чтобы не наносить репутационный ущерб ведомству, сообщила пресс-служба
Дмитрий Натаров
Дмитрий Натаров (Фото: Россельхознадзор)

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров написал заявление об уходе по собственному желанию по двум причинам: он не хотел наносить ущерб репутации ведомства, а также хотел исключить подозрения в воздействии на расследование.

Об этом говорится в официальном ответе службы, поступившем в РБК. Ранее, 23 апреля, телеканал РЕН ТВ сообщил, что Натарова подозревают в развращении несовершеннолетней.

«Россельхознадзор подтверждает увольнение помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова. Сегодня экс-помощник главы Россельхознадзора написал заявление на увольнение по собственному желанию. Причиной, по словам Натарова, стало его желание не наносить репутационный ущерб Россельхознадзору в связи с развернутой против него информационной кампанией в СМИ. Кроме того, бывший сотрудник Россельхознадзора решил исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследования в связи с занимаемым положением», — говорится в сообщении ведомств.

Пресс-служба фактически повторила слова адвоката Натарова Кирилла Бельского, когда тот разъяснял РБК мотивы увольнения своего доверителя.

О том, что чиновник после публикаций в СМИ должен покинуть свою должность, заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» (ЕР) Андрей Турчак. Он обратился с официальным письмом к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. «В своем обращении секретарь генсовета отметил, что появившаяся информация дискредитирует органы государственной власти, тем более в тех условиях, когда государство делает все возможное для защиты и охраны детей», — говорилось в сообщении пресс-службы ЕР.

Помощника главы Россельхознадзора уволили после обвинений в педофилии
Общество
Дмитрий Натаров

В пресс-службе ЕР также заявили о возбуждении уголовного дела после публикаций о Натарове, которое взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Бельский рассказал РБК, что у Натарова нет никакого процессуального статуса в возбужденном уголовном деле. По его словам, обвинения Натарова в сексуальных преступлениях являются ложью, а против чиновника идет «хорошо спланированная заказная кампания по дискредитации и устранению». Адвокат уточнил, что участники этой кампании «нам известны». «Мы передадим эту информацию в правоохранительные органы, а позже обнародуем в СМИ», — заявил Бельский.

Он также заверил, что следствию уже переданы аудио- и видеоматериалы, которые доказывают, что события преступления не было.

Авторы: Елена Сухорукова, Владислав Гордеев
Теги: чиновник, обвинения в педофилии, увольнение
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