СК попросил суд арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора

Фото: Следственный комитет РФ

Управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало о заключении под стражу бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в коррупции и совращении несовершеннолетних. Об этом РБК сообщил его адвокат Кирилл Бельский.

Пресс-служба Пресненского суда столицы подтвердила эту информацию.

Натаров обвиняется в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), а также в развратных действиях в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ч.1 ст. 135) и не достигшего четырнадцатилетнего возраста (ч. 2 той же статьи).

Сам Натаров не признает вину. »[Его позиция] не изменилась», — сказал РБК Бельский.