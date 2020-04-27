Помощника главы Россельхознадзора уволили после обвинений в педофилии

Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров подал заявление об уходе по собственному желанию, сообщил РБК его адвокат Кирилл Бельский

Дмитрий Натаров (Фото: Россельхознадзор)

Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен со своего поста, сообщили ТАСС в Минсельхозе. Об отставке стало известно после того, как о необходимости увольнения чиновника в связи с появлением в СМИ информации о его причастности к совращению малолетних заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» (ЕР) Андрей Турчак.

С официальным обращением Турчак обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

«В своем обращении секретарь генсовета отметил, что появившаяся информация дискредитирует органы государственной власти, тем более в тех условиях, когда государство делает все возможное для защиты и охраны детей», — отмечается в сообщении пресс-службы ЕР, поступившем в РБК.

«Мой доверитель сегодня утром подал заявление об уходе по собственному желанию. Это было продиктовано двумя причинами. Во-первых, он не хочет, чтобы развязанная против него дискредитационная кампания в СМИ нанесла вред репутации ведомства, в руководство которого он входил. Во-вторых, он хотел бы таким образом исключить любые возможные подозрения о возможности своего воздействия на ход и объективность расследования в связи с занимаемым высоким должностным положением», — сказал РБК адвокат Натарова Кирилл Бельский.