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Помощника главы Россельхознадзора уволили после обвинений в педофилии

Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров подал заявление об уходе по собственному желанию, сообщил РБК его адвокат Кирилл Бельский
Дмитрий Натаров
Дмитрий Натаров (Фото: Россельхознадзор)

Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен со своего поста, сообщили ТАСС в Минсельхозе. Об отставке стало известно после того, как о необходимости увольнения чиновника в связи с появлением в СМИ информации о его причастности к совращению малолетних заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» (ЕР) Андрей Турчак.

С официальным обращением Турчак обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

«В своем обращении секретарь генсовета отметил, что появившаяся информация дискредитирует органы государственной власти, тем более в тех условиях, когда государство делает все возможное для защиты и охраны детей», — отмечается в сообщении пресс-службы ЕР, поступившем в РБК.

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«Мой доверитель сегодня утром подал заявление об уходе по собственному желанию. Это было продиктовано двумя причинами. Во-первых, он не хочет, чтобы развязанная против него дискредитационная кампания в СМИ нанесла вред репутации ведомства, в руководство которого он входил. Во-вторых, он хотел бы таким образом исключить любые возможные подозрения о возможности своего воздействия на ход и объективность расследования в связи с занимаемым высоким должностным положением», — сказал РБК адвокат Натарова Кирилл Бельский.

23 апреля телеканал РЕН ТВ сообщил, что Натарова подозревают в развращении несовершеннолетней, которой на момент совершения первых эпизодов преступления было 13 лет.

В пресс-службе ЕР указали, что опубликованная СМИ информация получила широкий резонанс и в настоящее время возбуждено уголовное дело, которое взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Адвокат Натарова Кирилл Бельский сообщил РБК, что у Натарова нет никакого процессуального статуса в возбужденном уголовном деле. «Отдельные заявления в СМИ с обвинениями Дмитрия Натарова в сексуальных преступлениях — это ложь и вымысел. Налицо хорошо спланированная заказная кампания по дискредитации и устранению высокопоставленного чиновника в связи с его принципиальной позицией по ряду вопросов. Заказчики, исполнители и истинные причины этой лживой кампании нам известны. Мы передадим эту информацию в правоохранительные органы, а позже обнародуем в СМИ. В распоряжении следствия уже имеются доказательства (в том числе аудио- и видеофайлы), свидетельствующие об отсутствии события преступления», — заявил он.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова, Маргарита Алехина, Евгений Калюков
Теги: «Единая Россия», Россельхознадзор
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