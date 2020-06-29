Песков сообщил о переговорах Путина и Лукашенко в Тверской области

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Сергей Чириков / Reuters)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня проведут двустороннюю встречу, она состоится в рамках открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Подтверждаем», — сказал Песков, отвечая на вопрос, состоятся ли переговоры двух лидеров.

Ранее 29 июня в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин вместе с Лукашенко во вторник примет участие в открытии памятника Советскому солдату подо Ржевом.

Ржевский мемориал возведен на месте ожесточенных боев на Ржевско-Вяземском выступе 1942–1943 годов, сообщается на сайте проекта. Памятник выполнен скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым. Увековечить героев Ржевской битвы предложили ветераны Великой Отечественной войны. Монумент представляет собой 25-метровую бронзовую фигуру советского солдата. Он возведен на десятиметровом насыпном кургане.