Путин и Лукашенко 30 июня откроют Ржевский мемориал

Ржевский мемориал Советскому солдату (Фото: Нина Паршина / РИА Новости)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, сообщается на сайте Кремля.

24 июня Путин пригласил белорусского коллегу, приехавшего на парад Победы, поучаствовать в открытии мемориала под Ржевом в Тверской области.

Ржевский мемориал создан скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым. Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны. Скульптурное сооружение в честь павших в Ржевской битве представляет собой 25-метровую бронзовую фигуру советского солдата. Монумент возведен на десятиметровом насыпном кургане.

В мае в Российском военно-историческом обществе сообщили, что памятник был готов к открытию еще в апреле, однако из-за эпидемии коронавируса церемонию пришлось отложить на июнь. В частности, рассматривалась возможность открыть Ржевский монумент 22 июня — в годовщину начала Великой Отечественной войны.