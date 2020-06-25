В Кремле сообщили о «добрых заявлениях» со стороны Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Во время беседы президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко со стороны белорусского лидера прозвучали «добрые заявления» в адрес России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что главы государств пообщались в Москве 24 июня во время праздничных мероприятий в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Было очень много добрых заявлений президента Лукашенко о России», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, в каком ключе прошла беседа.

Также представитель Кремля отреагировал на обвинения Лукашенко, в том, что Россия имеет отношение к вмешательству в выборы в Белоруссии. «Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника — Белоруссии», — сказал Песков.