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Лукашенко обратился к гостям парада Победы со словами «победим, выстоим»

Александр Лукашенко на военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Александр Лукашенко на военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с гостями парада Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

Гости с трибун поблагодарили иностранных лидеров за то, что они приехали в Москву на парад. «В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!» — ответил им Лукашенко.

На параде на Красной площади прошли иностранные военные
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Фото: Сергей Пятаков / Getty Images

В пресс-службе Кремля сообщили, что помимо белорусского лидера в Москву для участия в торжественных мероприятиях прибыли президенты Абхазии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик. А президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не смог присутствовать на параде, так как у двух сотрудников его делегации по прилете в Москву обнаружили коронавирус.

После парада президент России Владимир Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Теги: Александр Лукашенко, парад Победы
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