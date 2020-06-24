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Политика ,  
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Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника под Ржевом

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Белоруссии Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала советскому солдату под Ржевом в Тверской области. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 24». Фрагмент новостного сюжета размещен в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Как сообщила ведущая новостной программы, мероприятие состоится 30 июня. Инициатором монументального проекта стало Союзное государство Белоруссии и России. В сюжете отмечается, что о решении об участии в открытии монумента станет известно в ближайшее время, так как график Лукашенко в настоящее время очень напряженный.

Как ранее сообщили РБК в Российском военно-историческом обществе (РВИО), памятник был готов уже в апреле, однако из-за пандемии коронавируса церемонию открытия монумента перенесли на более поздний срок. Исполнительный директор общества Александр Барков отмечал, что рассматривалась возможность открытия монумента 22 июня.

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Александр Лукашенко на военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Монумент представляет собой бронзовую скульптуру высотой 25 м, которая опирается на 30-тонный стальной каркас. Центром мемориального комплекса является скульптура солдата, возвышающаяся на 10-метровом кургане. Памятник был спроектирован скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым.

Как отмечал Барков, монумент был сооружен за счет пожертвований граждан и организаций, привлеченных РВИО.
По подсчетам историков Института военной истории академии Генштаба Минобороны России и РВИО, потери советской армии в сражениях за Ржевско-Вяземский выступ составили 1,16 млн человек, из них 392 тыс. — безвозвратно.

24 июня Александр Лукашенко посетил парад Победы на Красной площади в Москве, посвященный 75-й годовщине в Великой Отечественной войне. Президент России вместе с лидерами иностранных государств (Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии) после парада возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. 

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, Ржев, открытие памятника, приглашение
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