Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника под Ржевом

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Белоруссии Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала советскому солдату под Ржевом в Тверской области. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 24». Фрагмент новостного сюжета размещен в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Как сообщила ведущая новостной программы, мероприятие состоится 30 июня. Инициатором монументального проекта стало Союзное государство Белоруссии и России. В сюжете отмечается, что о решении об участии в открытии монумента станет известно в ближайшее время, так как график Лукашенко в настоящее время очень напряженный.

Как ранее сообщили РБК в Российском военно-историческом обществе (РВИО), памятник был готов уже в апреле, однако из-за пандемии коронавируса церемонию открытия монумента перенесли на более поздний срок. Исполнительный директор общества Александр Барков отмечал, что рассматривалась возможность открытия монумента 22 июня.

Монумент представляет собой бронзовую скульптуру высотой 25 м, которая опирается на 30-тонный стальной каркас. Центром мемориального комплекса является скульптура солдата, возвышающаяся на 10-метровом кургане. Памятник был спроектирован скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым.

Как отмечал Барков, монумент был сооружен за счет пожертвований граждан и организаций, привлеченных РВИО.

По подсчетам историков Института военной истории академии Генштаба Минобороны России и РВИО, потери советской армии в сражениях за Ржевско-Вяземский выступ составили 1,16 млн человек, из них 392 тыс. — безвозвратно.

24 июня Александр Лукашенко посетил парад Победы на Красной площади в Москве, посвященный 75-й годовщине в Великой Отечественной войне. Президент России вместе с лидерами иностранных государств (Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии) после парада возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.