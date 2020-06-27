Мишустину предложили увеличить доплаты к пособию безработным с детьми

Временные доплаты к пособию по безработице в размере 3 тыс. руб. на каждого ребенка, введенные из-за эпидемии коронавируса, должны быть сохранены на постоянной основе. Письмо с таким предложением направил премьер-министру Михаилу Мишустину депутат Госдумы Евгений Федоров, передает RT.

Депутат также предложил рассмотреть возможность увеличения господдержки с 3 тыс. до 5 тыс. руб. на каждого ребенка.

В апреле Мишустин установил ежемесячные выплаты безработным россиянам, которые потеряли работу после 1 марта, в размере 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. Доплаты были введены на период с апреля по июнь. Кроме того, этим гражданам в течение трех месяцев был положен максимальный размер пособия по безработице в размере 12 130 руб.