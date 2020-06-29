Пандемия коронавируса , 29 июн, 10:13
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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении
В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусной инфекцией, находятся 310 человек. Об этом сообщил главный врач Денис Проценко на странице в Facebook.
Согласно опубликованной статистике, за сутки выписаны 13 пациентов, умерли пять человек.
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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