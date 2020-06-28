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В Москве за сутки умерли 23 пациента с коронавирусом

Число умерших в столице с начала пандемии достигло 3761, заболели более 220 тыс. человек
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние сутки в Москве скончались 23 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У всех пациентов была подтверждена пневмония.

С начала пандемии общее число летальных исходов в городе достигло 3761 человека.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Столица находится на первом месте по числу жертв коронавируса среди российских регионов. Следом, по данным сайта Стопкоронавирус.рф, идут Санкт-Петербург (1086), Подмосковье (864), Дагестан (371) и Нижегородская область (226). Согласно данным оперативного штаба на утро 28 июня, всего в России зафиксировано 9073 летальных исхода.

С начала распространения инфекции в Москве выявлено более 220 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Всего в России заразились 634,4 тыс. человек, полностью выздоровели 399 тыс. пациентов.

Материал дополняется

Теги: коронавирус
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