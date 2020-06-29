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Проценко ответил на данные о найденных возле больницы мешках для трупов

Сейчас полиция выясняет, как пакеты оказались за пределами больницы в Коммунарке, сообщил главный врач. Появившиеся в СМИ данные о найденных возле медучреждения медкартах он опроверг
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Появившаяся в интернете информация о том, что недалеко от инфекционной больницы в Коммунарке были найдены медицинские карты пациентов, не соответствуют действительности. Об этом в своем Facebook написал главврач медучреждения Денис Проценко.

По словам главного врача, за пределами больницы, в километре от нее, были обнаружены пакеты для перевозки тел умерших. 

Проценко отметил, что процедура выдачи тел строго регламентирована законом, и в больнице есть вся информация об алгоритме процедуры, документация, а также все сопутствующие данные. Их передали правоохранительным органам.

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Установление обстоятельств случившегося находятся в компетенции правоохранительных органов», — подчеркнул главный врач.

28 июня издание Readovka сообщило, что прохожие нашли вблизи больницы мусорные пакеты с медицинскими картами, документацией по умершим от коронавируса пациентам, а также бирками от трупов и зараженной кровью. По его данным, сначала мешки лежали около эстакады, затем часть из них ветром отнесло ближе к жилым домам, зонам отдыха и реке Малая Сосенка. Обнаружив мешки, прохожие отнесли их в красную зону, говорилось в публикации.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В конце мая Следственный комитет завершил расследование в отношении москвички, которую обвинили в распространении фейка о массовом вывозе из обсервационного центра в Крылатском районе Москвы тел погибших от коронавирусной инфекции. По данным следствия, женщина была модератором группы в соцсети, где и разместила недостоверные данные. Таким образом она хотела увеличить число подписчиков, считает СК. В отношении женщины завели уголовное дело по ст. 207.1 УК, прокуратура передала его в суд.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Коммунарка, Денис Проценко
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