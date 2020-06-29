Проценко ответил на данные о найденных возле больницы мешках для трупов

Сейчас полиция выясняет, как пакеты оказались за пределами больницы в Коммунарке, сообщил главный врач. Появившиеся в СМИ данные о найденных возле медучреждения медкартах он опроверг

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Появившаяся в интернете информация о том, что недалеко от инфекционной больницы в Коммунарке были найдены медицинские карты пациентов, не соответствуют действительности. Об этом в своем Facebook написал главврач медучреждения Денис Проценко.

По словам главного врача, за пределами больницы, в километре от нее, были обнаружены пакеты для перевозки тел умерших.

Проценко отметил, что процедура выдачи тел строго регламентирована законом, и в больнице есть вся информация об алгоритме процедуры, документация, а также все сопутствующие данные. Их передали правоохранительным органам.

«Установление обстоятельств случившегося находятся в компетенции правоохранительных органов», — подчеркнул главный врач.