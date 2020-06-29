Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 26 июн, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 26 июн, 12:56
Открылось движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе Общество, 10:04 Экс-футболист «Челси» рассказал о срыве переходов в «Спартак» и ЦСКА Спорт, 09:59 Хакер атаковал DeFi-протокол Balancer. Похищены токены на $500 000 Крипто, 09:53 ВЦИОМ назвал результаты экзитполов на голосовании по Конституции Политика, 09:44 Как компании избавиться от багов в ИТ-разработке РБК и Инфосистемы Джет, 09:40 In/out of office: четыре урока удаленки от вендинговой компании Uvenco Pro, 09:39 Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 148 тыс. Общество, 09:38 Греф назвал своим самым страшным сном возвращение в правительство Бизнес, 09:36 В Челябинской области возбудили уголовное дело после убийства хаски Общество, 09:27 Обитаемый остров: почему жить на Садовом классно РБК Стиль и RED7, 09:09 В ОП предложили не лишать пособия работающих родителей детей-инвалидов Общество, 09:04 Власти США предупредили о «закрывающемся окне» возможностей из-за вируса Общество, 09:02 Здание фондовой биржи Пакистана атаковали террористы Общество, 09:01 PwC: как российские компании готовятся к кризисным ситуациям Pro, 09:00
Общество ,  
0 

Открылось движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

В Московской области открыли для проезда новый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе. Об этом сообщает «РИА Новости».

В церемонии открытия участвовали вице-премьер Марат Хуснуллин и министр транспорта Евгений Дитрих. «Несмотря ни на какие экономические сложности, сегодня мы открываем пятый участок дороги, который свяжет Можайское и Звенигородское шоссе. Хотелось бы сказать спасибо строителям, которые могли отсидеться дома, но сделали прекрасную трассу», — отметил Хуснуллин.

Новая эстакада должна разгрузить уличную сеть Звенигорода, в том числе выезд со станции «Звенигород», уменьшить число пробок.

Хуснуллин заявил о недовольстве строительством ЦКАД
Бизнес
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

ЦКАД — новое дорожное кольцо вокруг столицы, удаленное примерно на 50 км от МКАД. Протяженность трассы должна составить с учетом второй очереди должна составить 530 км, заказчиком со стороны государства выступает компания «Автодор».

Строительство кольца началось в 2014 году, сроки сдачи неоднократно переносили. Отставание от графика и рост стоимости работ привели к тому, что в октябре 2018 года президент Владимир Путин поручил проверить удорожание проекта и ход строительства. В 2019-ом глава «Автодора» Сергей Кельбах уволился, его заменил Вячеслав Петушенко.

Изначально бюджет проекта был рассчитан на сумму около 300 млрд руб., в 2019-ом стоимость строительства увеличили до 315,9 млрд. В июне 2020 года «Автодор» попросил еще 14,8 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Офисная жизнь после COVID-19: как мы будем работать после эпидемии Тони Роббинс, до свиданья: почему компании прощаются с бизнес-тренерами Стоит ли нанимать сотрудника, который часто меняет работу Осталась с «Первым носом»: как пиарщица в декрете открыла сеть винотек
Теги: ЦКАД, Марат Хуснуллин, Евгений Дитрих, Московская область
Материалы по теме
«Автодор» попросил на достройку ЦКАД еще ₽15 млрд
Бизнес
Хуснуллин заявил о недовольстве строительством ЦКАД
Бизнес
Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter