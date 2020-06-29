Открылось движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

В Московской области открыли для проезда новый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе. Об этом сообщает «РИА Новости».

В церемонии открытия участвовали вице-премьер Марат Хуснуллин и министр транспорта Евгений Дитрих. «Несмотря ни на какие экономические сложности, сегодня мы открываем пятый участок дороги, который свяжет Можайское и Звенигородское шоссе. Хотелось бы сказать спасибо строителям, которые могли отсидеться дома, но сделали прекрасную трассу», — отметил Хуснуллин.

Новая эстакада должна разгрузить уличную сеть Звенигорода, в том числе выезд со станции «Звенигород», уменьшить число пробок.

ЦКАД — новое дорожное кольцо вокруг столицы, удаленное примерно на 50 км от МКАД. Протяженность трассы должна составить с учетом второй очереди должна составить 530 км, заказчиком со стороны государства выступает компания «Автодор».