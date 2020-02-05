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Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о недовольстве строительством ЦКАД

Новый вице-премьер, курирующий строительство транспортной инфраструктуры, заявил о недовольстве темпами строительства кольцевой дороги вокруг Москвы. Он обещал держать этот проект на контроле в штабном режиме
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Марат Хуснуллин, который 21 января перешел из мэрии Москвы на пост вице-премьера России, курирующего строительство, в том числе транспортной инфраструктуры, заявил о недовольстве темпами строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы. 

«Мне передали полномочия курировать развитие всего Московского транспортного узла. Пока те темпы работ, которые идут на ЦКАД, меня не устраивают», — сказал чиновник журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он заявил, что договорился с Минтрансом и подрядчиком провести рабочее совещание, чтобы разобраться, как ускорить этот проект.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса и госкомпании «Автодор», которая является генподрядчиком строительства ЦКАД.

После критики со стороны правительства и президента Владимира Путина предправления «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил летом 2019 года, что строительство ЦКАД больше не будет переноситься. «За последний год уже многие узлы расшиты, в том числе перевод лесов в категорию промышленности и транспорта (перевод придорожных участков в категорию земель промышленного использования. — РБК)», — отметил он. ЦКАД должны сдать в середине 2021 года.

ЦКАД — это тот проект, который разгрузит наши дороги, в том числе дороги Москвы, напомнил Хуснуллин. «Намечу все необходимые меры и буду держать этот проект на контроле в штабном режиме», — подчеркнул он.

Вице-премьер также рассказал в эфире телеканала РБК, что за две недели с момента назначения провел три проектных комитета, управляющих национальными проектами, которые находятся в зоне его ответственности, — «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и комфортная городская среда» и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Мария Кокорева
Теги: ЦКАД, «Автодор»
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