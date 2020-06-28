Отменившим визит в Россию иностранцам бесплатно переоформят визу

Иностранные граждане, которые в марте этого года оформили визу для посещения России, но отменили визит из-за пандемии коронавируса, смогут бесплатно оформить ее повторно. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил замглавы МИДа, статс-секретарь Евгений Иванов.

По его словам, российские законы не позволяют продлевать визу, если она оформлена. но не использована, поскольку виза является документом с ограниченным сроком действия. Но игнорировать проблему отмены визитов и истечения сроков виз было бы неправильным.

«МИД России считает возможным предложить иностранным гражданам, отменившим свои поездки в Россию, несмотря на ранее оформленные однократные либо двукратные визы, срок действия которых начинался с середины марта, бесплатно оформить новые визы аналогичной кратности», — рассказал Иванов.

Заместитель министра отметил, что бесплатно оформить документы на въезд в Россию можно будет в течение шести месяцев с момента снятия в стране ограничений на въезд. Иностранцам для этого необходимо будет предоставить документы, подтверждающие их право получить визу на новый срок.