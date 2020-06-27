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Поправки в Конституцию ,  
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Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию достигла 75%

Сотрудник штаба по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Сотрудник штаба по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Вечером в субботу, 27 июня, явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию достигла отметки 75%. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по наблюдению за голосованием.

«По состоянию на 20:14 мск 27 июня явка составила 75,0%. Принято 879 654 бюллетеня», — говорится в сообщении. До завершения дистанционного голосования осталось менее 72 часов — оно закончится в 20:00 мск 30 июня.

Электронное голосование по поправкам доступно жителям двух регионов — Москвы и Нижегородской области. Всего было принято около 1,14 млн заявок, из них почти 1 млн — от жителей столицы.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Политика
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Общая явка на голосование на утро 27 июня составила 19,49%. на тот момент проголосовали более 21,1 млн избирателей, включая участников дистанционной процедуры.

По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, голосование по поправкам в Конституцию идет активно и без серьезных нарушений.

Сенатор отметил, что такое количество общественных наблюдателей — более полумиллиона по всей стране — гарантирует достоверность результатов голосования.

Теги: явка, голосование, Конституция
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