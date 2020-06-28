Путин сообщил о результатах своих тестов на коронавирус

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Президент России Владимир Путин сдает тесты на коронавирус каждые 3–4 дня, и все показывают отрицательный результат. Об этом он сообщил в интервью «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«[Сдаю тест] регулярно. Ну не знаю, раз в три дня, в четыре», — сказал глава государства.

Путин также сообщил, что во время осмотра госпиталя в Коммунарке в марте его отговаривали от посещения красной зоны. Однако президент посчитал, что связанный с этим риск был оправдан, так как он должен все увидеть своими глазами.

«Одно дело, знать по докладам, а другое — прийти самому посмотреть на месте», — сказал Путин.