В Кремле объяснили необходимость личного участия Путина в решении проблем

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Лично решать проблемы, которые могли быть завершены без участия президента, — одна из функций главы государства Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Журналист телеканала напомнил, что на прошлой неделе состоялось совещание по пожароопасной ситуации в регионах, где наблюдалась «некая раскоординированность действий как между федеральными министерствами, так и в их взаимоотношениях с региональными властями». «И опять последняя инстанция — это президент», — заключил корреспондент, уточнив у Пескова, не раздражает ли Путина необходимость непосредственно участвовать в решении вопросов, которые можно было бы закрыть без его участия.

На это пресс-секретарь президента ответил, что целый ряд проблем не может решаться без участия президента. «Не устал ли Путин от этого? Ну, собственно, он получил поддержку людей на выборах, когда выставлял свою кандидатуру как главы государства», — сказал Песков.

В конце марта Путин посетил больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. По словам Пескова, это было его личное решение. Там же президент пообщался с главврачом больницы Денисом Проценко. Позже стало известно, что тот заразился коронавирусом. Проценко сообщил 17 апреля, что вылечился и два его теста на COVID-19 были отрицательными.