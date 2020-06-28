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Политика ,  
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Помпео счел недопустимым желание КНР считать Южно-Китайское море империей

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что отношение Китая к Южно-Китайскому морю как к своей «морской империи». Об этом он сообщил в Twitter.

«Нельзя позволять Китаю относится к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео.

По словам госсекретаря, США приветствуют позицию лидеров АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) на решении споров по Южно-Китайскому морю в соответствии с международным правом.

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В июне 2019 года на межправительственном форуме по безопасности «Шангри-Ла Диалог», проходящем в Сингапуре, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин выступает против действий Вашингтона в Южно-Китайском море.

Как говорил Вэй Фэнхэ, «некоторые страны за пределами региона» входят в Южно-Китайское море, «чтобы нарастить мускулы во имя свободы судоходства». Помимо этого, Пекин возражает против политики Вашингтона в тайваньском вопросе, отмечал министр.

«Никакие попытки расколоть Китай не увенчаются успехом. Любое вмешательство в вопрос о Тайване обречено на провал», — заявлял Вэй Фэнхэ, добавив, что Китай намерен «сражаться до конца».

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Китай ведет территориальные споры с некоторыми азиатскими странами относительно Парасельских островов, острова Спратли и рифа Скарборо, расположенных в Южно-Китайском море. Помимо Китая, на острова также претендуют Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. США стороной спора не являются, но не признают территориальные претензии Китая.

Теги: США, Китай, Майк Помпео, Южно-Китайское море
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