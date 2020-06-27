В США протестующие начали нападать на полицейские участки

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В двух городах США — Сиэтле (штат Вашингтон) и Портленде (штат Орегон) — протестующие против расизма и произвола правоохранительных органов напали на полицейские участки. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Вечером в пятницу, 26 июня, в Сиэтле произошли столкновения между демонстрантами и полицией. В итоге они разбили окно на входе в один из городских полицейских участков.

Телеведущий Престон Филлипс опубликовал видеозапись инцидента. На нем видно, как темнокожий человек отбегает от здания участка, после чего оттуда выходят несколько полицейских в защитном обмундировании с дубинками и разгоняют толпу демонстрантов. В результате нападения на участок никто из офицеров не пострадал.

В Портленде протестующие подожгли полицейский участок в ночь на пятницу. Кроме того, загорелись несколько соседних строений.