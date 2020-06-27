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Протесты в США ,  
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В США протестующие начали нападать на полицейские участки

Фото: Karen Ducey / Getty Images
Фото: Karen Ducey / Getty Images

В двух городах США — Сиэтле (штат Вашингтон) и Портленде (штат Орегон) — протестующие против расизма и произвола правоохранительных органов напали на полицейские участки. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Вечером в пятницу, 26 июня, в Сиэтле произошли столкновения между демонстрантами и полицией. В итоге они разбили окно на входе в один из городских полицейских участков.

Телеведущий Престон Филлипс опубликовал видеозапись инцидента. На нем видно, как темнокожий человек отбегает от здания участка, после чего оттуда выходят несколько полицейских в защитном обмундировании с дубинками и разгоняют толпу демонстрантов. В результате нападения на участок никто из офицеров не пострадал.

В Портленде протестующие подожгли полицейский участок в ночь на пятницу. Кроме того, загорелись несколько соседних строений.

Как выглядит «автономная зона» протестующих в Сиэтле. Фоторепортаж
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Протесты в США и других странах против расизма и полицейского произвола начались с конца мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Мужчина умер в больнице после того, как сотрудник правоохранительных органов применил к нему удушающий прием при задержании. В Сиэтле протестующие создали в центре города «автономную зону», в которую не пускают полицейских. Президент США Дональд Трамп обвинял СМИ в том, что они намеренно игнорируют ситуацию в Сиэтле.

Кроме того, глава Белого дома подверг резкой критике мэра города и губернатора Вашингтона. Трамп назвал руководство штата радикалами и предупредил, что самостоятельно наведет порядок в Сиэтле, если этого не сделают местные власти. Мэр города Дженни Деркан в ответ на это посоветовала президенту «вернуться в бункер» под Белым домом.

Теги: США, протесты, полиция
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