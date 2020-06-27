Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей до 16 лет

Правительство одобрило выделение средств Министерству финансов из резервного фонда, которые пойдут на единовременные выплаты россиянам в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет. Об этом сообщается на сайте правительства.

Ранее пресс-служба Министерства труда сообщила РБК, что на единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте до 16 лет направят 274 млрд руб. Пособия начнут перечислять с 1 июля, выплаты могут быть назначены на более чем 27 млн детей. Такое пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

Президент Владимир Путин анонсировал новые детские выплаты в размере 10 тыс. руб. во время своего обращения к гражданам 23 июня. Путин пояснил, что они необходимы, поскольку связанные с эпидемией коронавируса трудности еще не отступили, и экономика не возобновила работу в полную силу.