Прокуратура не нашла оскорблений в словах Артамонова о разгоне людей

Игорь Артамонов (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Реплика главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, который заявил, что дезинфицирующее средство поможет разогнать людей с улиц, «как клещей», не содержит оскорблений. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева, передает «РИА Новости».

«Мы не нашли оснований для привлечения Артамонова к административной ответственности по статье 5.61 КоАП, предусматривающей ответственность за оскорбление», — отметила она.

Ткачева пояснила, что к этой статье применительны высказывания, направленные против конкретных лиц. В противном случае такое высказывание можно оценивать только с морально-этической точки зрения. «Данный аспект, что касается морали и этики, не входит в полномочия прокуратуры как надзорного органа», — заключила Ткачева.

В начале мая в интернете появилась аудиозапись, на которой Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина обсуждают применение обеззараживающего средства в Липецке. Уваркина рассказала, что планируется запустить машину, способную распылять его по принципу тумана. В ответ Артамонов предложил применять дезинфекцию там, где собираются люди, чтобы они боялись и разбегались. «Ай-ай-ай, ой-ой-ой, сейчас нас, как клещей, потравят», — изобразил Артамонов предполагаемую реакцию жителей.