Минпросвещения подтвердило готовность регионов к проведению ЕГЭ

Сергей Кравцов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Все регионы России готовы к проведению ЕГЭ, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой. Об этом сообщили РБК в ведомстве.

«В отношении сдачи ЕГЭ созданы необходимые комфортные условия, все меры детально проработаны с регионами, и мы сможем достойно завершить этот учебный год», — сказал Кравцов.

Министр добавил, что на особом контроле находятся меры защиты здоровья всех участников, педагогов и организаторов, задействованных в ходе экзамена.

По его словам, соблюдение требований Рособрнадзора и эпидемиологических предписаний проработаны в каждом регионе.