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Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят 30 июня

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту стартует 30 июня, его откроют два поезда с материка и полуострова. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост», поступившем в РБК.

В сторону материковой России с полуострова направят поезд с продукцией крымских предприятий. Навстречу ему в Крым выйдет состав, груженный бензином, удобрениями, зерном, цементом.

«Запуск грузовых поездов по мосту — это еще один шаг на пути экономического развития Крыма», — отметил министр транспорта Евгений Дитрих. Он заявил, что объемы грузоперевозок будут расти, а стоимость перевозки основных грузов, среди которых зерновые культуры, нефтепродукты, стройматериалы и химические удобрения, снизится в среднем на 30–50%.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

По плану грузовой оборот перевозок через Крымский мост должен вырасти в 2020 году до 3 млн т. Генеральный директор предприятия Алексей Гладилин уточнил, что это создаст дополнительное рабочие места на полуострове. Генеральный директор компании «СГМ-Мост» Александр Островский заявил, что мост готов к росту железнодорожного трафика в обе стороны. «Дорога построена с запасом прочности», — сказал он.

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Фото: Дмитрий Горностаев / РИА Новости

Прямое железнодорожное сообщение с Крымом открылось в декабре 2019 года после завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив. Первый пассажирский поезд, который проехал по мосту, отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря.

Теги: Крымский мост, Крым, РЖД
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