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Минздрав сообщил о росте продолжительности жизни до рекордного уровня

Новое увеличение продолжительности жизни россиян в Минздраве связали со снижением смертности населения трудоспособного возраста
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян при рождении (число лет, которое в среднем сможет прожить человек при условии, что на протяжении всей жизни его поколения уровень смертности в каждом возрасте останется неизменным) установила новый рекорд, сообщает Минздрав.

«В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума и составила 73,4 года», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Годом ранее ожидаемая продолжительность жизни в России, по данным Росстата, составляла 72,91 года. Таким образом, за год она увеличилась на 0,49 года, тогда как годом ранее — только на 0,21 года.

Новое увеличение продолжительности жизни россиян в Минздраве связали со снижением смертности населения трудоспособного возраста. За год среди мужчин она сократилась на 3,5%, а среди женщин — на 2,1%.

«Таким образом, в 2019 году в России удалось дополнительно сохранить 13,6 тыс. жизней трудоспособных граждан», — добавили в пресс-службе Минздрава.

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Согласно опубликованному в марте 2020 года прогнозу Росстата, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни россиян при рождении должна составить, в соответствии со средним вариантом, 73,87 года. При развитии ситуации по оптимистическому сценарию она должна вырасти до 74,34 года, по пессимистическому — составить 73,4 года. При этом мужчины, согласно любому сценарию, будут жить почти на 10 лет меньше женщин.

К 2035 году, согласно тому же прогнозу, ожидаемая продолжительность жизни россиян должна вырасти (по среднему сценарию) до 79,1 года, а по оптимистическому — до 81,66 года. При этом разница между мужчинами и женщинами составит (по среднему сценарию) 7,5 года (75,18 и 82,69 года у мужчин и женщин соответственно), а по оптимистическому — сократится до 6,4 года (78,26 и 84,66 года у мужчин и женщин соответственно).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минздрав, продолжительность жизни
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