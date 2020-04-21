Минздрав сообщил о росте продолжительности жизни до рекордного уровня

Новое увеличение продолжительности жизни россиян в Минздраве связали со снижением смертности населения трудоспособного возраста

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян при рождении (число лет, которое в среднем сможет прожить человек при условии, что на протяжении всей жизни его поколения уровень смертности в каждом возрасте останется неизменным) установила новый рекорд, сообщает Минздрав.

«В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума и составила 73,4 года», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Годом ранее ожидаемая продолжительность жизни в России, по данным Росстата, составляла 72,91 года. Таким образом, за год она увеличилась на 0,49 года, тогда как годом ранее — только на 0,21 года.

Новое увеличение продолжительности жизни россиян в Минздраве связали со снижением смертности населения трудоспособного возраста. За год среди мужчин она сократилась на 3,5%, а среди женщин — на 2,1%.

«Таким образом, в 2019 году в России удалось дополнительно сохранить 13,6 тыс. жизней трудоспособных граждан», — добавили в пресс-службе Минздрава.