Путин объяснил рост продолжительности жизни россиян

В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян впервые в истории превысила 73 года. Об этом заявил президент, выступая перед федеральным собранием 15 января. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«На восемь лет больше, чем в 2000 году. Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни», — отметил Владимир Путин.

Глава государства отметил значимый вклад в увеличение продолжительности жизни всей системы здравоохранения, в том числе программам высокотехнологичной медпомощи, защиты материнства и детства.

Путин также сообщил, что уровень младенческой смерти в стране показал исторический минимум и сейчас находится даже ниже, чем в ряде европейских стран.