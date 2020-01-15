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Общество ,  
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Путин объяснил рост продолжительности жизни россиян

В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян впервые в истории превысила 73 года. Об этом заявил президент, выступая перед федеральным собранием 15 января. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«На восемь лет больше, чем в 2000 году. Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни», — отметил Владимир Путин.

Глава государства отметил значимый вклад в увеличение продолжительности жизни всей системы здравоохранения, в том числе программам высокотехнологичной медпомощи, защиты материнства и детства.

Путин также сообщил, что уровень младенческой смерти в стране показал исторический минимум и сейчас находится даже ниже, чем в ряде европейских стран.

Скворцова заявила о росте продолжительности жизни с опережением плана
Экономика

В марте главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева сообщила, что средняя продолжительность жизни по итогам 2018 года превысила 73 года. В августе министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что рост продолжительности жизни россиян идет с опережением плана и по итогам первых восьми месяцев 2019 года составляет 73,7 года. Для женщин этот показатель составил 78,5 лет.

Целью майского указа президента является достижение средней продолжительности жизни к концу 2020 года показателя в 73,9 года.

Теги: Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию
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Продолжительность жизни в России превысила 73 года
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