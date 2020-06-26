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В Москве за сутки выздоровели почти 2 тыс. человек с выявленным COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки от коронавируса вылечились еще 1 997 человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

Общее число вылечившихся от инфекции в столице увеличилось до 144 191 человека.

По данным оперативного штаба Московской области, за сутки из больниц в регионе выписали еще 1489 человек. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 30 491 заболевшего.

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снижении числа больных средней тяжести, пациентов в тяжелом и очень тяжелом состоянии. По его словам, за неделю количество больных на аппаратах искусственной вентиляции легких снизилось на 21%. Также власти зафиксировали падение загруженности коек.

В Москве с 9 июня отменили режим самоизоляции и действие цифровых пропусков для передвижения по городу. С 16 июня власти открыли стоматологии и летние веранды. С 23 июня заработали заведения общественного питания, фитнес-центры и бассейны.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, коронавирус, статистика
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