В Москве за сутки выздоровели почти 2 тыс. человек с выявленным COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки от коронавируса вылечились еще 1 997 человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

Общее число вылечившихся от инфекции в столице увеличилось до 144 191 человека.

По данным оперативного штаба Московской области, за сутки из больниц в регионе выписали еще 1489 человек. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 30 491 заболевшего.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снижении числа больных средней тяжести, пациентов в тяжелом и очень тяжелом состоянии. По его словам, за неделю количество больных на аппаратах искусственной вентиляции легких снизилось на 21%. Также власти зафиксировали падение загруженности коек.