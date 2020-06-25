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Собянин счел невозможным манипулировать картиной ситуации с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Манипулировать картиной ситуации с коронавирусом в Москве невозможно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, число пациентов средней тяжести, тяжелых и очень тяжелых больных снижается. Он отметил, что за неделю количество больных, которые находятся на аппаратах ИВЛ, снизилось на 21%. Более того, наблюдается падение загруженности коек.

«Все эти показатели дают объемную картину, которой невозможно манипулировать, [которую] невозможно подстраивать. С этим работает вся медицинская сеть», — подчеркнул он.

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С начала эпидемии в Москве зарегистрировали 217 791 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 142 194 человека, скончались 3669.

В начале июня Собянин объявил, что в Москве с 9 июня отменяются режим самоизоляции и действие цифровых пропусков для передвижения по городу. С 16 июня открылись стоматологии и летние веранды. С 23 июня заработали заведения общественного питания, фитнес-центры, музеи.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Сергей Собянин, манипуляция, коронавирус, Москва
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