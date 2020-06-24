Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев

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У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий. Об этом сообщил главный педиатр столицы, главврач детской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов, передает «РИА Новости».

По словам Османова, детей доставили в три разные больницы. В одной из них находятся мальчик и девочка, которым на вид три-четыре месяца. «В удовлетворительном состоянии, видимых повреждений нет, признаков насилия тоже. Пока условно их можно считать здоровыми», — рассказал доктор.

Еще двое детей — тоже мальчик и девочка примерно того же возраста — находятся в другой клинике. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Последний ребенок — новорожденный, которому пять дней, — госпитализирован в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.

«У него тоже патологических видимых внешних отклонений нет, но есть физиологические изменения в виде небольшой желтухи, то, что бывает у новорожденных, и небольшой конъюнктивит», — сообщил Османов. Он отметил, что за детьми, по всей видимости, ухаживали. Поэтому всех их можно назвать условно здоровыми.