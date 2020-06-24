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Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев

Фото: Thomas Lammeyer / imagebroker / Global Look Press
Фото: Thomas Lammeyer / imagebroker / Global Look Press

У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий. Об этом сообщил главный педиатр столицы, главврач детской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов, передает «РИА Новости».

По словам Османова, детей доставили в три разные больницы. В одной из них находятся мальчик и девочка, которым на вид три-четыре месяца. «В удовлетворительном состоянии, видимых повреждений нет, признаков насилия тоже. Пока условно их можно считать здоровыми», — рассказал доктор.

Еще двое детей — тоже мальчик и девочка примерно того же возраста — находятся в другой клинике. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Последний ребенок — новорожденный, которому пять дней, — госпитализирован в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Общество
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

«У него тоже патологических видимых внешних отклонений нет, но есть физиологические изменения в виде небольшой желтухи, то, что бывает у новорожденных, и небольшой конъюнктивит», — сообщил Османов. Он отметил, что за детьми, по всей видимости, ухаживали. Поэтому всех их можно назвать условно здоровыми.

23 июня на северо-востоке Москвы полиция обнаружила в квартире пятерых младенцев после того, как медработник решила навестить новорожденного ребенка.

В квартире находились две женщины, которые осуществляли уход за детьми. По данным «РИА Новости», они являются гражданками Китая. В прокуратуре сообщили, что по факту обнаружения детей возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).

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Полиция предполагает, что в квартире проживают женщины, осуществляющие услуги по суррогатному материнству. Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что сейчас силовые структуры вместе с органами опеки устанавливают родителей детей и выясняют обстоятельства, по которым они оказались в данной квартире.

Теги: дети, Москва, врач
Материалы по теме
Кузнецова сообщила о состоянии найденных в Москве пятерых младенцев
Общество
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
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