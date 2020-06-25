СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

Сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи забраковали рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиту Еременко, повредившего автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы на Красной площади, еще за неделю до проведения шествия, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в этой бригаде.

По данным издания, все военнослужащие, которые должны были участвовать в параде на Красной площади, прошли дополнительную проверку. ФСБ интересовало семейное положение, связи, контакты, а психологи оценили состояние солдат. По итогам проверки Еременко и еще несколько человек были признаны негодными для участия в мероприятии.

Газета пишет, что командование батальона пожалело рядового Еременко и зачислило его в резерв. Солдату также пообещали вручить ведомственную медаль «Участника парада Победы». Сослуживцы рассказали, что Еременко сильно переживал из-за того, что его отстранили от участия в параде.

«Давая показания, Никита Еременко отметил, что хотел отомстить сотрудникам ФСБ за свое отстранение, но не знал, что в машине окажутся их коллеги из ФСО. По словам рядового, окажись он в парадном строю, никаких инцидентов не произошло бы», — говорится в статье.