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СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

Сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи забраковали рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиту Еременко, повредившего автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы на Красной площади, еще за неделю до проведения шествия, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в этой бригаде.

По данным издания, все военнослужащие, которые должны были участвовать в параде на Красной площади, прошли дополнительную проверку. ФСБ интересовало семейное положение, связи, контакты, а психологи оценили состояние солдат. По итогам проверки Еременко и еще несколько человек были признаны негодными для участия в мероприятии.

Газета пишет, что командование батальона пожалело рядового Еременко и зачислило его в резерв. Солдату также пообещали вручить ведомственную медаль «Участника парада Победы». Сослуживцы рассказали, что Еременко сильно переживал из-за того, что его отстранили от участия в параде.

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«Давая показания, Никита Еременко отметил, что хотел отомстить сотрудникам ФСБ за свое отстранение, но не знал, что в машине окажутся их коллеги из ФСО. По словам рядового, окажись он в парадном строю, никаких инцидентов не произошло бы», — говорится в статье.

По данным «Коммерсанта», после инцидента 24 июня Еременко был отправлен в военно-клинический госпиталь Минобороны № 1586 в подмосковном Подольске. Ему предстоит психиатрическая экспертиза.

Источники РБК ранее сообщили, что Еременко в своих показаниях объяснил свой поступок протестом против «несправедливого решения». Он рассказал, что около 10:00 подбежал к «синему автомобилю» Volkswagen и разбил стекло имеющейся при нем винтовкой Мосина. После этого Еременко был задержан сотрудниками ФСО.

Газета «Комсомольская правда» сообщала, что он очень хотел участвовать в параде, о чем уже сообщил родным и своей девушке. Узнав, что его «выкинули» из строя, рядовой Еременко «озверел». ТАСС также сообщал, что у срочника произошел нервный срыв после того, как его отстранили от парада.

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Теги: парад Победы, солдат, инцидент, Красная площадь
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