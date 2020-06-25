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Появилось видео награждения потерявшей туфлю на параде в Калининграде

Балтийский флот опубликовал видео награждения военнослужащей Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю во время парада Победы в Калининграде.

На записи видно, как командующий флотом адмирал Александр Носатов вручает девушке медаль, грамоту и букет роз.

На параде Победы, который прошел 24 июня в Калининграде, у Кальчинской слетела туфля. Несмотря на это, девушка продолжила маршировать в одной туфле и не сбила строй. Командующий Балтийском флотом решил поощрить участницу парада.

В пресс-службе Балтфлота РБК уточнили, что гвардии прапорщик Кальчинская служит фельдшером зенитно-ракетного полка дивизии ПВО.

Как прошли парады Победы в городах России. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в городах России 24 июня. Мероприятия решили перенести с 9 мая из-за распространения коронавируса.



 

Теги: парад Победы, туфли, Калининград
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