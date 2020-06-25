Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

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Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него. Об этом солдат рассказал сам в своих показаниях, сообщил РБК источник в управлении МВД по Москве и подтвердил другой источник в этом управлении.

«Я считаю, что в отношении меня несправедливо поступили», — объяснил Еременко. Источники не уточнили, что именно Еременко посчитал несправедливым.

По его словам, примерно в 09:45, «осознавая, что осталось немного времени до выхода на Красную площадь», он подбежал к «синему автомобилю» Volkswagen и разбил прикладом винтовки Мосина стекло. После этого солдат был задержан сотрудниками ФСО.

РБК направил официальный запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Ранее 25 июня ТАСС сообщал, что инцидент произошел из-за нервного срыва у срочника, после того как его отстранили от парада и он был отправлен в резерв. Как сообщалось, никаких провокаций он не задумывал. Уголовное дело возбуждать не стали.