СМИ узнали детали конфликта ФСБ с солдатом перед парадом Победы

Солдат разбил стекло автомобиля ФСО из-за нервного срыва после того, как его отстранили от парада

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Отстраненный от парада солдат-срочник не задумывал никаких провокаций во время прохода по Красной площади, а стекло автомобиля ФСО он разбил из-за нервного срыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, следователи не стали возбуждать уголовное дело.

«По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв. Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам», — сказал источник.

Газете «Комсомольская правда» один из офицеров МВД, ставший свидетелем инцидента, также подтвердил, что информация о предотвращении сотрудниками ФСБ «серьезного инцидента» не соответствует действительности.

«Не надо раздувать из мухи слона, писать о том, что сотрудники военной контрразведки ФСБ якобы предотвратили серьезный инцидент, а тем более теракт!» — сказал он корреспонденту издания.