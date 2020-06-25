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СМИ узнали детали конфликта ФСБ с солдатом перед парадом Победы

Солдат разбил стекло автомобиля ФСО из-за нервного срыва после того, как его отстранили от парада
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Отстраненный от парада солдат-срочник не задумывал никаких провокаций во время прохода по Красной площади, а стекло автомобиля ФСО он разбил из-за нервного срыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, следователи не стали возбуждать уголовное дело.

«По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв. Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам», — сказал источник.

Газете «Комсомольская правда» один из офицеров МВД, ставший свидетелем инцидента, также подтвердил, что информация о предотвращении сотрудниками ФСБ «серьезного инцидента» не соответствует действительности.

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«Не надо раздувать из мухи слона, писать о том, что сотрудники военной контрразведки ФСБ якобы предотвратили серьезный инцидент, а тем более теракт!» — сказал он корреспонденту издания.

Солдат, о котором идет речь, должен был пройти в парадном строю в составе одной из исторических рот в форме 1945 года и с автоматом ППШ времен войны. Примерно за полчаса до парада он повздорил с одним из сослуживцев. Курировавший их подразделение сотрудник военной разведки предложил заменить солдата на запасного бойца.

Однако солдат отказался подчиниться этому распоряжению, стал «качать права» и «быковать». Рядом с автобусом резерва стоял автомобиль ФСО. «Тут боец совсем взбеленился, стал кричать. А вдобавок еще и автоматом (пустым ППШ времен войны) разбил стекло машины ФСО», — рассказал собеседник газеты.

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Фото: Михаил Воскресенский / Getty Images

Сам дебошир объяснил, что очень хотел попасть на парад и сообщил о своем участии в нем родственникам и любимой девушке. «Меня из парадной коробки выкинули. Ну я и озверел», — передает объяснение солдата другой источник издания в полиции. Однако, по его словам, уголовное дело возбудили, и солдату грозит «целый букет обвинений»: неподчинение командиру, невыполнение приказа, угрозы и оскорбление, причинение материального ущерба госимуществу, хулиганство.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что сотрудники военной контрразведки ФСБ «предотвратили серьезный инцидент» на параде Победы. Якобы солдат кричал, что ненавидит сотрудников ФСБ, и разбил автоматом стекло автомобиля ФСО. При этом какую именно «провокацию» замышлял отправленный в резерв солдат, осталось неясным. РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: парад, инцидент, ФСБ
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