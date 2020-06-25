Экологи назвали причины неприятного запаха и гибели рыбы в реке Дубна

С ее мнением не согласился кандидат химических наук, консультант Greenpeace Максим Платонов. «Исходя из полученной информации о наличии резкого запаха, гибели рыбы, коричневого цвета воды, все свидетельствует о том, что в реку попали неочищенные канализационные воды. Причем речь идет о локальной точке попадания — концентрированном стоке, который убивает все на своем пути», — заявил он в разговоре с РБК.

Платонов отметил, что столь массовый мор рыбы могут принести только органические удобрения, которые используются в полях. Однако в процессе смыва дождем в реку попадает лишь их незначительная отфильтрованная часть и размывается на большой площади. Более того, по словам эксперта, сейчас агрофирмы отказываются от органических удобрений, делая выбор в пользу минеральных.

Глава экологического общества «Зеленая Дубна» Анатолий Сумбаев рассказал РБК, что, как предварительно установлено, в воде крайне низкий уровень содержания кислорода. Как отметил Сумбаев, это пытаются объяснить сбросом сточных канализационных вод или попаданием в реку удобрений с сельскохозяйственных полей Дмитровского района вместе с дренажными водами во время интенсивных дождей.

«С момента факта начала аварии (по квалификации это длящееся нарушение) прошло уже около недели, но постоянно обновляемой информации о ситуации даже на официальном сайте администрации города получить невозможно», — добавил Сумбаев.

В пресс-службе Минэкологии Московской области сообщили РБК, что есть две основные версии загрязнения реки. «Одна — затопление сельскохозяйственных угодий и сток в реку органики. Другая — аварийный сброс неочищенных сточных вод в реку Якоть, приток Дубны», — сказал замминистра экологии и природопользования Вадим Воронцов. По предварительным данным, авария произошла на сетях, которые эксплуатирует МУП «Талдом Сервис». По данному факту возбудили дело по ст. 8.1 (штраф от 20 тыс. до 100 тыс. руб.), ч. 4 ст. 8.13 (от 150 тыс. до 300 тыс. руб.) КоАП России. После мора рыбы собственное расследование начали территориальные органы Росрыболовства.

В министерстве также рассказали, что жители пожаловались на мор рыбы и неприятный запах воды, 19 июня на место выехали инспекторы ведомства. Они установили, что на всей протяженности реки вода имеет темно-коричневый цвет и неприятный запах. Инспекторы выяснили, что на границе Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов затоплены поля, с них поступает в реку вода, которая имеет коричневый цвет и неприятный запах. Они также обнаружили аварийный сброс в приток Дубны реку Якоть в результате прорыва канализации.

РБК отправил запрос в ГУ МЧС России по Московской области.