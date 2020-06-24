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Как прошли парады Победы в городах России. Фоторепортаж

Во многих городах России прошли парады Победы. Лишь в 13 городах отказались проводить торжественные мероприятия из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. За прошедшие сутки в России было выявлено 7176 случаев заражения COVID-19 — это минимальный с апреля показатель
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Владивосток. Механизированная колонна музейной техники времен ВОВ военно-патриотического клуба «Техника XX века в Приморском крае»
Владивосток. Ветеран ВОВ Лидия Селиверстова
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Южно-Сахалинск. Самоходные артиллерийские системы залпового огня «Ураган»
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Чита. Военнослужащие парадных расчетов на военном параде

Калининград. Ветеран во время парада

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Новосибирск

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Екатеринбург. Танки Т-72Б3

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Тула. Тактические автовездеходы (багги) Сил специальных операций

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Тула. Ветеран Великой Отечественной войны на трибуне во время военного парада

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Санкт-Петербург. Вертолеты Ми-8 во время парада

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Казань. Военнослужащие в форме ВОВ во время парада

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Волгоград. Ветеран ВОВ перед началом парада

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Волгоград. Легкий плавающий танк Т-37А во время парада
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Севастополь. Жители города во время парада

Теги: мультимедиа, парад
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