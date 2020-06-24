Общество , 24 июн, 14:17
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Как прошли парады Победы в городах России. Фоторепортаж
Во многих городах России прошли парады Победы. Лишь в 13 городах отказались проводить торжественные мероприятия из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. За прошедшие сутки в России было выявлено 7176 случаев заражения COVID-19 — это минимальный с апреля показатель
Владивосток. Механизированная колонна музейной техники времен ВОВ военно-патриотического клуба «Техника XX века в Приморском крае»
Владивосток. Ветеран ВОВ Лидия Селиверстова
Южно-Сахалинск. Самоходные артиллерийские системы залпового огня «Ураган»
Чита. Военнослужащие парадных расчетов на военном параде
Калининград. Ветеран во время парада
Новосибирск
Екатеринбург. Танки Т-72Б3
Тула. Тактические автовездеходы (багги) Сил специальных операций
Тула. Ветеран Великой Отечественной войны на трибуне во время военного парада
Санкт-Петербург. Вертолеты Ми-8 во время парада
Казань. Военнослужащие в форме ВОВ во время парада
Волгоград. Ветеран ВОВ перед началом парада
Волгоград. Легкий плавающий танк Т-37А во время парада
Севастополь. Жители города во время парада