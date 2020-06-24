Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

В Калининграде наградят участницу парада Победы, которая во время марша потеряла туфлю, но не сбила строй. Об этом заявил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, передает портал «Клопс».

«Особо хочу отметить девушку которая потеряла туфлю. Мне, пожалуйста, ее представьте, и я ее отдельно поощрю, потому что, потеряв обувь, она не сбила строй, и даже никто не заметил», — сказал Носатов.

Как видно, на видеозаписи, которую публикует «РЕНТ ТВ», у третьей с конца девушки в левом ряду на правой ноге отсутствует обувь, однако она продолжает маршировать. Предположительно, девушка является курсанткой Балтийского высшего военно-морского училища.

В пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту подтвердили, что девушку наградят за то, что не сбила строй.