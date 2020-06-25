В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Ксения Кальчинская и Александр Носатов (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

В Калининграде командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада Победы Ксению Кальчинскую, которая во время марша потеряла туфлю, но не сбила строй. Об этом сообщает «Новый Калининград».

Кальчинская получила медаль, грамоту и букет цветов.

Ранее Носатов заявил, что хочет отметить и поощрить девушку за то, что, потеряв туфлю во время парада, она не сбила строй и этого никто не заметил.

На опубликованном в СМИ видео было видно, что во время парада в Калининграде у третьей с конца девушки в левом ряду на правой ноге отсутствует обувь, однако она продолжает маршировать.