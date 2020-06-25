Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 69,47 (+0,63) Quote, 12:29
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 78,06 (+0,3) Quote, 12:29
Драчев выдвинул свою кандидатуру на пост президента СБР Спорт, 16:12 МИД сообщил о влиянии мемуаров Болтона на переговоры с США Политика, 16:08 Как научиться работать в digital: десять полезных книг Экономика образования, 16:00  В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Общество, 15:58 Космический турист впервые выйдет в открытый космос Общество, 15:58 Как руководителю решить кризисные задачи IT-инструментами. Дискуссия РБК и Яндекс.Облако, 15:54 Молдавского политика Ренато Усатого объявили в розыск в России Политика, 15:54 Как изменится цена биткоина в ближайшие несколько дней Крипто, 15:45 В видеоигре Fortnite покажут фильмы Кристофера Нолана Стиль, 15:40 «Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе Спорт, 15:36 МИД отреагировал на фото с флагом ЛГБТ на посольстве США песней El Bimbo Политика, 15:33 Адвокат объяснил слова о готовности Ефремова усыновить детей Захарова Общество, 15:28 «Локомотив» заявил об отсутствии заразившихся после матча с «Оренбургом» Спорт, 15:24 Названы самые надежные автомобили Авто, 15:20
Общество ,  
0 

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Ксения Кальчинская и Александр Носатов
Ксения Кальчинская и Александр Носатов (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

В Калининграде командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада Победы Ксению Кальчинскую, которая во время марша потеряла туфлю, но не сбила строй. Об этом сообщает «Новый Калининград».

Кальчинская получила медаль, грамоту и букет цветов.

Ранее Носатов заявил, что хочет отметить и поощрить девушку за то, что, потеряв туфлю во время парада, она не сбила строй и этого никто не заметил.

Как прошли парады Победы в городах России. Фоторепортаж
Фотогалерея 

На опубликованном в СМИ видео было видно, что во время парада в Калининграде у третьей с конца девушки в левом ряду на правой ноге отсутствует обувь, однако она продолжает маршировать.

В России 24 июня прошли парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия были перенесены с 9 мая из-за распространения коронавируса.


 

Теги: Калининград, награждение, парад
Материалы по теме
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Общество
Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter