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Поправки в Конституцию ,  
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Мосгоризбирком не обращался в полицию после двойного голосования Лобкова

Павел Лобков
Павел Лобков (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Мосгоризбирком не обращался с жалобой в полицию, после того как журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Об этом РБК заявил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Но этого обращения и не требуется, поскольку правоохранительные органы об этом могли узнать и узнали давно из публикаций в интернете. Нас пока об итогах не проинформировали, приняты ли там какие-то меры, но мы будем следить естественно за развитием ситуации», — отметил он.

Реут добавил, что, если гражданин получил второй бюллетень, то это расценивается как правонарушение, согласно ст. 5.22 КоАП «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня». Данная статья предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тыс. руб. «Хочу акцентировать внимание, что гражданин, который получает бюллетень второй раз, делает это заведомо умышленно, намеренно, он не может не знать, что один бюллетень он уже получил», — добавил зампредседателя Мосгоризбиркома.

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Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

За получение третьего бюллетеня предусматривается уголовная ответственность, согласно ст. 142.1 УК России «Фальсификация итогов голосования», напомнил Реут. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Реут подчеркнул, что поскольку Лобков получил бюллетень два раза, то речь идет об административной ответственности. Если правоохранительные органы соберут достаточную доказательную базу, то вопрос о вине и наказании будет решать суд.

Ранее Лобков сообщил, что он смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Так, утром 25 июня он пришел на избирательный участок № 141 в Российском национальном музее музыки на улице Фадеева, где ему выдали бюллетень для голосования. Через час после очного голосования ведущему «Дождя» удалось проголосовать по интернету. В своем сюжете он объяснил свой поступок желанием проверить, можно ли проголосовать дважды — как очно, так и дистанционно.

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В ЦИК пообещали санкции для проголосовавшего дважды Лобкова. Зампред ЦИК Николай Булаев назвал публикацию журналиста «очень правильной», заверив, что по ней будут приняты меры. В то же время он отметил, что Лобков нарушил закон.

Очное голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня и продлится до вечера 1 июля. Проголосовать дистанционно жители Москвы и Нижегородской области смогут с 25 июня до вечера 30 июня.

Теги: Мосгоризбирком, жалоба, полиция, голосование
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