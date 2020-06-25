Мосгоризбирком не обращался в полицию после двойного голосования Лобкова

Павел Лобков (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Мосгоризбирком не обращался с жалобой в полицию, после того как журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Об этом РБК заявил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Но этого обращения и не требуется, поскольку правоохранительные органы об этом могли узнать и узнали давно из публикаций в интернете. Нас пока об итогах не проинформировали, приняты ли там какие-то меры, но мы будем следить естественно за развитием ситуации», — отметил он.

Реут добавил, что, если гражданин получил второй бюллетень, то это расценивается как правонарушение, согласно ст. 5.22 КоАП «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня». Данная статья предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тыс. руб. «Хочу акцентировать внимание, что гражданин, который получает бюллетень второй раз, делает это заведомо умышленно, намеренно, он не может не знать, что один бюллетень он уже получил», — добавил зампредседателя Мосгоризбиркома.

За получение третьего бюллетеня предусматривается уголовная ответственность, согласно ст. 142.1 УК России «Фальсификация итогов голосования», напомнил Реут. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.